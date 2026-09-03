Казахстан и «Росатом» подписали соглашение о строительстве АЭС в Алматинской области

«Казахстанские атомные электростанции» (КАЭС) и «Росатом» подписали EPC-контракт на строительство двух энергоблоков АЭС «Балхаш» в Алматинской области Казахстана. Общая мощность станции составит 2400 МВт.

Соглашение было заключено на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, начало строительства ожидается в 2027 году, а ввод станции в эксплуатацию планируется в течение десяти лет.

«Росатом» будет отвечать за полный цикл реализации проекта — от проектирования и закупки оборудования до строительства, пусконаладочных работ и сдачи готового объекта.

В конце мая, во время визита в Казахстан, президент России Владимир Путин подписал с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым соглашение о строительстве первой АЭС в республике.