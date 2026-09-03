Хуситы объявили о начале новых военных учений в Красном море

Йеменское движение Ansar Allah начинает новые военные учения в акватории Красного моря.

По словам лидера организации Мохаммеда аль-Хуси, маневры проводятся в рамках подготовки «к очередному этапу противостояния».

«Мы начинаем новые учения и тренировки в Красном море, чтобы подготовиться к следующей фазе противостояния с израильско-американским врагом и, с другой стороны, сломать блокаду, наложенную на народ Йемена», — заявил он.

По словам аль-Хуси, учения направлены на противодействие внешнему давлению. «С Божьей помощью победа будет достигнута», — добавил лидер Ansar Allah.