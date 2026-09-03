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Суд заблокировал новый указ Трампа о гражданстве по рождению

First News Media12:09 - Сегодня
Суд заблокировал новый указ Трампа о гражданстве по рождению

Федеральный судья заблокировала попытку администрации президента США Дональда Трампа ввести в действие новый указ, ограничивающий число лиц, имеющих право на гражданство по рождению.

Документ был издан после того, как Верховный суд США отклонил предыдущую попытку администрации ввести аналогичные ограничения.

Федеральный окружной судья в штате Мэриленд вынесла предварительное судебное предписание по иску организаций, защищающих права иммигрантов. В прошлом году они добились от этого же суда решения, приостанавливающего действие первоначального указа Трампа от 2025 года, предусматривавшего ограничения на получение гражданства по праву рождения.

30 июня Верховный суд США отклонил первоначальную попытку лишить детей, чьи родители не являются гражданами США или законными постоянными жителями страны (обладателями грин-карт), права на гражданство. Суд установил, что такие ограничения нарушают положение о гражданстве, закрепленное в 14-й поправке к Конституции США.

Источник: Reuters

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