Иранский риал обновил исторический минимум

Иранская национальная валюта — риал — ослабла до исторического минимума по отношению к доллару на фоне экономического давления со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные нерегулируемого рынка.

По данным сайта Bonbast, отслеживающего курсы валют в обменниках на черном рынке Ирана, 23 августа риал подешевел на 4,6%. Другой неофициальный мониторинговый ресурс TGJU сообщил, что 30 августа курс риала превысил отметку в 2 млн за доллар, однако к завершению торгов снизился.

С начала иранского календарного года в марте национальная валюта потеряла около 63% стоимости по отношению к доллару. На тот момент американская валюта торговалась примерно по 1,35 млн риалов.

Падение курса риала ускорилось на фоне конфликта и усиления экономического давления на Тегеран. Ситуацию, в частности, осложнили ограничения доступа Ирана к региональной банковской системе и торговым каналам, а также проблемы с экспортными поставками, приведшие к сокращению притока иностранной валюты в страну.

Глава Центрального банка Исламской Республики Абдолнассер Хеммати заявил, что регулятор готов направить на валютный рынок $2 млрд для стабилизации ситуации.

«Пыль, поднятая на валютном рынке, осядет, и недавний рост обменных курсов обусловлен скорее психологическими факторами, чем реальными экономическими», — заявил он.

При этом Хеммати признал, что высокая инфляция и рост цен оказывают серьезное давление на население. По его словам, с марта Центральный банк предоставил более $18 млрд валюты для импорта товаров первой необходимости, лекарств, кормов и сырья.