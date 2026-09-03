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В Техасе объявили максимальный уровень опасности из-за внезапных наводнений

Джамиля Суджадинова12:52 - Сегодня
В Техасе объявили максимальный уровень опасности из-за внезапных наводнений

На юго-востоке американского штата Техас в результате проливных дождей, связанных с остатками тропического шторма Эдуард, произошли масштабные внезапные наводнения, представляющие угрозу для жизни людей.

Наиболее сложная ситуация сложилась в округах Хардин и Тайлер, где власти объявили чрезвычайное положение. По имеющимся данным, в этих районах уже выпало от 10 до 21 дюйма осадков, причем в отдельные часы интенсивность дождя достигала пяти дюймов в час.

Внезапные наводнения также были зафиксированы в округах Либерти и Полк. Там количество выпавших осадков составило от четырех до 16 дюймов. В округе Полк местные власти также ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее заявление подписал судья округа Сидни Мерфи.

Метеорологи присвоили региону четвертый, максимальный уровень опасности внезапных наводнений. Согласно прогнозам, угроза для жизни жителей сохраняется как минимум до второй половины дня.

В ближайшие часы осадки могут продолжиться с высокой интенсивностью. В отдельных районах количество выпавших осадков способно достигать четырех дюймов в час, что повышает риск дальнейшего подъема уровня воды и ухудшения ситуации.

Опасность сохранится и в четверг. По прогнозам, за последующие 24 часа в некоторых районах может выпасть еще от восьми до 12 дюймов осадков.

Местные власти и экстренные службы продолжают следить за развитием ситуации и призывают жителей учитывать предупреждения об опасных погодных условиях. Дополнительные осадки могут привести к дальнейшему затоплению территорий и осложнить передвижение по региону.

Источник: ABC

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