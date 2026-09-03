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Путин: Кроме России никто не развивает малую атомную энергетику

First News Media12:53 - Сегодня
Путин: Кроме России никто не развивает малую атомную энергетику

Россия — единственная страна в мире, которая развивает атомную энергетику малой мощности. На это указал президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"На Севере у нас появилась первая плавучая электростанция малой мощности. Мы сейчас уже занимаемся строительством дополнительных электростанций такой малой мощности. Кстати, единственная страна в мире, по-моему, до сих пор Россия, которая не просто говорит о необходимости и возможности развития малой атомной энергетики, но и делает это. Кроме нас никто не делает", — сказал глава государства.

Как обратил внимание Путин, возможным партнерам России предлагаются различные варианты, при этом "сами для себя никто пока атомных блоков малой мощности не использует, не построил". "А мы строим и здесь, на Дальнем Востоке, используем. Впервые в мире. Работает эффективно. Будем делать все это вместе. Это комплексная, большая работа. Мы ее начали, уверен, будем действовать так же энергично, как это было в самом начале", — заверил глава государства.

Источник: ТАСС

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