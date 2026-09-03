Пашинян и Путин «инвентаризируют» отношения

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным провести инвентаризацию двусторонних отношений.

"На встрече в Бишкеке были достигнуты определенные договоренности. В частности, что мы должны подвергнуть инвентаризации понятие "отношения Армении и России", чтобы понять, что это представляет собой на практике. То есть, какие пункты есть под ними, по каким у нас есть общие позиции и по каким вопросам они отличаются", - сказал Пашинян на брифинге по итогам заседания правительства.

Что касается АЭС, то стороны уже договаривались - в сентябре глава Росатома Алексей Лихачев представит Еревану предложение РФ по строительству новой станции.

Пашинян повторил, что это не геополитический вопрос, Армения будет выбирать лучшее соотношение по цене / качеству.

Предметом обсуждения на встрече с Путиным стала и железная дорога.

"Есть понимание, что мы каким-либо образом должны решить этот вопрос". Для меня очевидно, что нынешняя ситуация не может долго продолжаться и нужно пойти на решение.

Путин и Пашинян встретились 1 сентября в Бишкеке. Одной из тем переговоров стал вопрос совмещения членства Армении в ЕАЭС с курсом на сближение с Евросоюзом.

Пашинян напомнил, что парламент Армении в прошлом году принял закон о начале процесса вступления страны в ЕС. По его словам, принятие закона фактически означало отказ от проведения отдельного референдума по этому вопросу.

Путин с такой позицией не согласился. Российский президент заявил, что граждане Армении должны сами сделать выбор между ЕС и ЕАЭС, и предложил провести соответствующее голосование, чтобы "тем самым закрыть вопрос".

Источник: Sputnik Армения