 Пашинян и Путин «инвентаризируют» отношения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пашинян и Путин «инвентаризируют» отношения

First News Media12:57 - Сегодня
Пашинян и Путин «инвентаризируют» отношения

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным провести инвентаризацию двусторонних отношений.

"На встрече в Бишкеке были достигнуты определенные договоренности. В частности, что мы должны подвергнуть инвентаризации понятие "отношения Армении и России", чтобы понять, что это представляет собой на практике. То есть, какие пункты есть под ними, по каким у нас есть общие позиции и по каким вопросам они отличаются", - сказал Пашинян на брифинге по итогам заседания правительства.

Что касается АЭС, то стороны уже договаривались - в сентябре глава Росатома Алексей Лихачев представит Еревану предложение РФ по строительству новой станции.

Пашинян повторил, что это не геополитический вопрос, Армения будет выбирать лучшее соотношение по цене / качеству.

Предметом обсуждения на встрече с Путиным стала и железная дорога.

"Есть понимание, что мы каким-либо образом должны решить этот вопрос". Для меня очевидно, что нынешняя ситуация не может долго продолжаться и нужно пойти на решение.

Путин и Пашинян встретились 1 сентября в Бишкеке. Одной из тем переговоров стал вопрос совмещения членства Армении в ЕАЭС с курсом на сближение с Евросоюзом.

Пашинян напомнил, что парламент Армении в прошлом году принял закон о начале процесса вступления страны в ЕС. По его словам, принятие закона фактически означало отказ от проведения отдельного референдума по этому вопросу.

Путин с такой позицией не согласился. Российский президент заявил, что граждане Армении должны сами сделать выбор между ЕС и ЕАЭС, и предложил провести соответствующее голосование, чтобы "тем самым закрыть вопрос".

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
294

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Политика

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Мнение

Брюсселю пора платить по счетам

Экономика

Из Азербайджана в Армению отправлено около 1 тыс. тонн дизтоплива - ФОТО

В мире

Иран пригрозил США ударом из-за операции Израиля в Ливане

Польша вызвала посла России

Пашинян утверждает, что достиг с Путиным понимания по судьбе концессии армянских железных дорог

Каллас выступила против реформы дипслужбы ЕС

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Число жертв наводнения в Непале и КНР превысило 800 человек - ОБНОВЛЕНО

Мерц готовится обвинить Россию в атаке дронов в аэропорту Лейпцига

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

В Непале число погибших из-за наводнения возросло до 389 - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Гобустане изъяли 3 килограмма наркотиков

Сегодня, 14:40

В Азербайджане семьям с тремя детьми могут назначить пособия: Пенсионный возраст родителей снизят

Сегодня, 14:38

Иран пригрозил США ударом из-за операции Израиля в Ливане

Сегодня, 14:37

Польша вызвала посла России

Сегодня, 14:30

Пашинян утверждает, что достиг с Путиным понимания по судьбе концессии армянских железных дорог

Сегодня, 14:25

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:19

Каллас выступила против реформы дипслужбы ЕС

Сегодня, 14:17

Пашинян: Армения не собирается вводить визы для россиян

Сегодня, 14:15

В Непале предупреждение последовало через 38 минут после схода лавины

Сегодня, 14:10

Путин: Шансы на мир между Россией и Украиной есть

Сегодня, 14:05

Гражданин Армении получил срок в США

Сегодня, 14:00

«Сделка состоялась»: Пашинян о первом экспорте из Армении в Азербайджан

Сегодня, 13:56

Азербайджан был представлен на COP17 - ФОТО

Сегодня, 13:53

Проект новой Конституции Армении опубликуют до конца года

Сегодня, 13:50

В Москве заявили о попадании дронов в жилые дома - ФОТО

Сегодня, 13:47

Карен Андреасян вновь назначен представителем Армении по международным правовым вопросам

Сегодня, 13:45

Оверчук: Запад пытается использовать Армению как «таран» против России

Сегодня, 13:40

Орхан Гасаноглу: Задержанные в связи с кораблекрушением у Гирне азербайджанцы не являются ответственными лицами

Сегодня, 13:36

Трансформация тезисов идеологическо-информационной войны и геополитические принципы Азербайджана

Сегодня, 13:26

Центральный банк оштрафовал Payonix и ePoint

Сегодня, 13:24
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10