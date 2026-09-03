Мир столкнулся с угрозой экстремальной погоды на фоне усиления Эль-Ниньо

Мир оказался в зоне повышенного риска экстремальных погодных явлений на фоне стремительного усиления природного феномена Эль-Ниньо.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, призвав страны готовиться к возможным масштабным последствиям изменения погодных условий.

Согласно последним данным Всемирной метеорологической организации, Эль-Ниньо продолжает набирать силу и может стать одним из наиболее мощных за всю историю наблюдений. По прогнозам специалистов, явление сохранится как минимум до февраля 2027 года.

Эль-Ниньо возникает в экваториальной части Тихого океана и сопровождается аномальным повышением температуры поверхности воды. Изменение температуры океана влияет на движение воздушных масс и атмосферную циркуляцию, вследствие чего последствия явления ощущаются далеко за пределами Тихоокеанского региона.

В одних частях мира это может привести к продолжительным периодам засухи и нехватке воды, тогда как другие регионы столкнутся с усилением осадков, наводнениями и более мощными тропическими циклонами. Дополнительную угрозу представляет повышение температуры воздуха, которое может усилить уже наблюдающееся глобальное потепление.

«Эль-Ниньо разрастается на наших глазах. Научные данные не оставляют места для сомнений: планета находится в неизведанных водах, и эти воды нагреваются», — заявил Гутерриш.

Всемирная метеорологическая организация, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, сообщила о масштабной работе по распространению прогнозов среди стран и населенных пунктов, которые потенциально могут оказаться в зоне воздействия экстремальной погоды. Основная задача заключается в том, чтобы местные власти и население получили информацию о возможных рисках заранее и смогли подготовиться к ним.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло также предупредила о серьезных последствиях усиления природного явления. По ее словам, Эль-Ниньо способен нанести тяжелый ущерб целым сообществам и национальным экономикам.

О масштабах происходящих изменений свидетельствует температура поверхности Тихого океана. В центральной и восточной частях его тропической зоны показатели в последние недели более чем на 2 градуса Цельсия превышали средние значения. Такой уровень уже позволяет специалистам рассматривать предстоящее явление как «очень сильное».

В отдельные месяцы ее отклонение от климатической нормы способно приблизиться к 4 градусам Цельсия.

Если эти прогнозы подтвердятся, нынешний Эль-Ниньо может стать самым мощным с начала систематических наблюдений в 1950 году и превзойти предыдущие экстремальные эпизоды по масштабам.

Источник: BBC