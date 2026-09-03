В Москве заявили о попадании дронов в жилые дома - ФОТО

За ночь над Московской областью были уничтожены 56 беспилотников.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в Кубинке в результате попадания дрона в многоквартирный дом произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, а также загорелся балкон на седьмом этаже. Из здания эвакуировали 10 человек.

В Павловском Посаде беспилотник также попал в многоквартирный дом. Как сообщил Воробьев, возгорания не произошло, однако в восьми квартирах были выбиты окна.

В то же время украинские мониторинговые каналы сообщают об ударах беспилотников по порту в Сочи.