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В Непале предупреждение последовало через 38 минут после схода лавины

First News Media14:10 - Сегодня
В Непале предупреждение последовало через 38 минут после схода лавины

Предупреждение службы оповещения о стихийном бедствии в Непале, унесшем более 1,2 тыс. жизней, последовало лишь через 38 минут после схода лавины, когда поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив населенные пункты и затопив большую территорию.

Об этом сообщила газета The Kathmandu Post со ссылкой на источники.

По данным экспертов, вероятность предсказания этой катастрофы в режиме реального времени была минимальной из-за отсутствия в гималайской стране единой системы раннего предупреждения (СРП).

В Непале такой системы нет, заявил Анил Похрел, бывший глава национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий (NDRRMA). Наличие датчиков не означает, по его словам, что речь идет "о системе". Она должна включать надлежащую оценку того, кто и что находится в зоне риска, сеть средств наблюдения для прогнозирования опасности в режиме реального времени, комплексный план связи для своевременного оповещения и готовность к чрезвычайным ситуациям.

После катастрофы Катманду решил доработать СРП о стихийных бедствиях на границе с Китаем, оснастив ее сейсмическими датчиками, камерами и спутниковой связью. Центральным ее элементом станет спутниковая система VSAT (Very Small Aperture Terminal), предназначенная для поддержания связи между постами мониторинга даже при отключении мобильной связи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В стране заявили о необходимости незамедлительного создания подобной системы — с учетом "адаптации ландшафта" после масштабного схода лавины, что "может спровоцировать еще несколько оползней". Нынешний глава NDRRMA Дхарма Радж Упрети сообщил агентству, что взамен разрушенных создаются новые станции мониторинга, а также устанавливаются новые камеры. "Это позволит получать информацию о речном стоке в режиме реального времени, и в соответствии с этим власти будут рассылать SMS-сообщения" в случае стихийных бедствий, сказал Упрети.

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