Каллас выступила против реформы дипслужбы ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступает против инициативы Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы ЕС, опасаясь усиления контроля со стороны Еврокомиссии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Ранее Париж и Берлин предложили передать часть функций внешнеполитической службы ЕС в структуру Еврокомиссии. По мнению сторонников Каллас, это может позволить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен усилить влияние на внешнюю политику Евросоюза.

В ответ Каллас обратилась к новому генеральному секретарю внешнеполитической службы ЕС Кайе Оллонгрен.

Она проводит консультации со странами — членами Евросоюза и готовит альтернативные предложения по реформе. Как сообщил европейский чиновник, Оллонгрен может предложить создать целевую группу «Совет старейшин» для обсуждения возможных изменений.

По данным Politico, на встрече глав МИД стран ЕС в Ирландии Каллас заявила, что большинство министров выступили против институциональных преобразований. Она считает, что проблемы в работе дипломатической службы связаны не с ее структурой, а с необходимостью принимать решения единогласно.

Критика работы дипслужбы усилилась на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, а также в связи с необходимостью сокращения расходов в рамках нового долгосрочного бюджета ЕС.