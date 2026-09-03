Пашинян утверждает, что достиг с Путиным понимания по судьбе концессии армянских железных дорог

В ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным было зафиксировано взаимопонимание о том, что текущая ситуация долго продолжаться не может.

Об этом заявил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян, комментируя итоги своей встречи с президентом РФ на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

"Мы пришли к согласию о том, что тем или иным способом вопрос нужно решить", - заявил Пашинян.

В ответ на просьбу прокомментировать заявления вице-премьера России Алексея Оверчука (о том, что заявления о токсичности "Российских железных дорог" для Армении не имеют отношения к реальности) Пашинян ответил: "Думаю, слова господина Оверчука не отражают атмосферу, которая была при обсуждении этого вопроса".

По словам премьера, и в Армении, и в России есть понимание того, что вопрос можно решить только продажей права на концессию третьей стороне, приемлемой и для Армении, и для России.

"Если откровенно, то думаю, это наилучшее решение — другие решения просто не кажутся мне реалистичными", - заявил он.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения должна использовать транзитный потенциал как будущей железной дороги через Мегринский регион (проект TRIPP с участием США), так и железной дороги от Ерасха до Гюмри (которой управляет компания ЮКЖД, дочерняя компания Российских железных дорог). Но правительство Армении, заявлял он, получает от международного бизнеса сигналы о том, что маршрут Ерасх – Гюмри для них проблематичен, поскольку они не хотят иметь дело с российской компанией, которую "считают токсичной". По словам армянского премьера, чтобы республика не упустила возможности международного транзита (после открытия границ с Турцией и Азербайджаном), концессию на железные дороги Армении лучше передать взаимоприемлемой (для Армении и России) третьей стороне.

В свою очередь министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что Москва не ведет переговоров о передаче концессии Казахстану. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что просьба армянского премьер-министра Никола Пашиняна продать Армении концессию на железные дороги вызывает удивление и "эмоции в груди". В МИД РФ предположили, что армянское руководство, вероятно, подвергается шантажу со стороны Запада, который требует устранить "российский фактор" из транспортной сферы страны.

Источник: Sputnik Армения