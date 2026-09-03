Иран пригрозил США ударом из-за операции Израиля в Ливане

Иран предупредил США о возможном масштабном ударе в случае израильского наступления на горный хребет Али-аль-Тахар на юге Ливана.

Предполагается, что в этом районе находятся боевики «Хезболлы» и представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предупреждение было передано Вашингтону примерно в середине августа через Оман. Два источника утверждают, что в районе хребта находятся более десяти военнослужащих КСИР, среди которых как минимум два высокопоставленных офицера.

Хребет Али-аль-Тахар имеет стратегическое значение благодаря своему господствующему положению над юго-восточными районами Ливана. По данным ливанских источников в сфере безопасности, «Хезболла» оборудовала под землей командный центр и склады вооружений.

Израильские военные считают этот район одним из ключевых направлений своих операций. Израиль уже контролирует территории южнее хребта и ограничил доступ в эту зону.

По словам одного из источников Reuters, после получения иранского предупреждения и давления со стороны США Израиль отложил возможную наземную операцию против Али-аль-Тахара.

Вместо штурма израильские военные, как утверждается, пытаются блокировать находящихся под землей боевиков, лишая их доступа к продовольствию и воде.