В Ереване проходит армяно-турецкий бизнес-форум

Открытие армяно-турецкой границы позволит существенно снизить логистические издержки, дать импульс приграничной торговле и запустить совместные инвестиционные проекты.

Об этом заявил председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Газарян на открытии двухдневной конференции в Ереване.

В столицу Армении для участия в форуме «Поддержка нормализации армяно-турецких отношений: укрепление трансграничных связей» прибыли представители бизнес-сообщества приграничных регионов Турции, в частности Вана, Игдира и Карса.

Проект финансируется Европейским Союзом. Газарян выразил благодарность ЕС за поддержку инициативы, а турецким партнерам — за активное участие. Главная цель платформы — установить прямой диалог между деловыми и государственными кругами двух стран и определить конкретные направления экономического взаимодействия.

Источник: Арменпресс