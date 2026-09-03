Определился следующий соперник Назима Садыхова в UFC - ФОТО

Азербайджанский боец смешанных единоборств Назим Садыхов проведет следующий бой в UFC против бразильца Джефферсона Насименто

Назим Садыхов проведет следующий поединок в крупнейшей мировой организации MMA - UFC.

Как сообщает 1news.az, об этом стало известно после публикации на странице спортсмена официального постера боя. Н.Садыхову предстоит встретиться с бразильцем Джефферсоном Насименто.

Поединок в легком весе состоится 14 ноября в рамках турнира UFC 334 на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.