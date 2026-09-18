Евгений Плющенко прокомментировал 16-е место сына, выступающего за Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление своего сына Александра на юниорском этапе Гран-при ISU в Анкаре.

После короткой программы Александр набрал 57,12 балла и занимает 16-е место. Плющенко назвал результат дебютанта на международной арене нормальным и отметил, что не считает неудачным выступление сына. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и отдельно обратился к критикам.

«Вся жизнь впереди, мы только начинаем. Будем стараться показать хорошее катание и результат», — написал Плющенко в Instagram.

Александр Плющенко выступает за Азербайджан. Для него турнир в Анкаре стал первым соревнованием под эгидой ISU. Спортивное гражданство Азербайджана он получил в мае 2026 года.

Произвольную программу участники юниорского этапа Гран-при представят в субботу.