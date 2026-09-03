Пашинян: Ни одна страна-член ЕАЭС не давала присяги на верность организации

Ни одна страна, входящая в ЕАЭС, не давала присяги на верность и свободна в своем волеизъявлении.

Об этом на брифинге 3 сентября заявил премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись вопроса о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза.

«И кто сказал, что все государства-члены ЕАЭС принесли присягу на верность, и что они будут членами этой организации на протяжении всего своего существования? Да, установлен срок, чтобы определиться. И в случае, если мы определимся в пользу выхода, структура должна быть проинформирована за 6 месяцев до того, как это произойдет. И мы сказали, что следуем этой логике и исходим из этой реальности. Поэтому наша позиция такова, и мы последовательно работаем с российскими партнерами, чтобы сделать эту позицию более понятной и приемлемой», - отметил Пашинян.

Источник: news.am