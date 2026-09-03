Трамп: США потребуют от Европы вернуть миллиарды, потраченные на помощь Киеву

США намерены потребовать от европейских стран возместить сотни миллиардов долларов, которые администрация бывшего президента Джо Байдена направила на военную помощь Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, при Байдене Украине и НАТО безвозмездно передали вооружения и боеприпасы на сотни миллиардов долларов. Трамп отметил, что Киеву бесплатно поставили значительно больше боеприпасов, чем США использовали в Иране.

«Европа могла бы сама за это заплатить. Мы всё же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием!» — написал американский лидер.