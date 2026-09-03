Число пожилых людей в мире впервые превысило количество детей

Численность людей в возрасте 65 лет и старше впервые превысила количество детей в возрасте до пяти лет. Об этом пишет Axios.

По данным издания, перелом произошёл на фоне глобального снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

Согласно прогнозам, к 2060 году число людей старше 65 лет вырастет с 852 млн в 2025 году до 2 млрд. При этом общая численность населения планеты достигнет 10,23 млрд человек.

Таким образом, мировое население продолжает стареть, а доля маленьких детей сокращается из-за снижения рождаемости.