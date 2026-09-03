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Нидерланды и Франция вывезли сотни тонн золота из США

First News Media22:01 - Сегодня
Нидерланды и Франция вывезли сотни тонн золота из США

Нидерланды в течение марта–августа 2026 года переместили около 86 тонн золотых резервов из хранилищ в Нью-Йорке и Оттаве в Лондон. Такой шаг объясняется стремлением повысить доступность драгоценного металла и снизить риски в условиях нестабильной геополитической обстановки.

Центральный банк Нидерландов (DNB) отмечает, что хранение золота в Лондоне позволяет при необходимости быстрее задействовать эти активы. Британская столица является одним из крупнейших мировых центров торговли физическим золотом.

После перевода доля резервов, находящихся в Лондоне, увеличилась с 18,1% до 32,1%. Одновременно доля золота в Нью-Йорке сократилась с 31,3% до 18,5%, а в Оттаве — с 19,7% до 18,5%. Еще 30,8% запасов остаётся на территории Нидерландов.

По состоянию на конец 2025 года страна располагала 612,4 тонны золота общей стоимостью около 72,2 млрд евро.

Глава DNB Олаф Слейпен заявил, что регулятор не рассчитывает продавать золотые активы, однако считает важным заранее обеспечить устойчивость резервов и готовность к возможным кризисам.

Параллельно во Франции также приняли решение изменить место хранения части золотого запаса. Бывший посол Франции в США сообщил в соцсети X, что в январе 2026 года Франция перевезла из США 129 тонн золота.

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