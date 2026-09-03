Стюардессы авиакомпании Emirates связали пассажира на рейсе в Сидней

Стюардессы Emirates связали агрессивного пассажира на рейсе в Сидней

На рейсе авиакомпании Emirates в Сидней произошёл инцидент с участием пассажира, который, по словам очевидцев, начал вести себя агрессивно.

Как сообщает Daily Mail, это произошло 3 сентября примерно за шесть часов до посадки самолёта в аэропорту Сиднея. Причины неадекватного поведения мужчины не раскрываются.

В итоге бортпроводникам пришлось связать пассажира и привязать его к креслу до завершения полёта.