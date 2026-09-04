 Исраэль Кац: Израиль ударит по энергетической инфраструктуре Ирана в случае атаки | 1news.az | Новости
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Исраэль Кац: Израиль ударит по энергетической инфраструктуре Ирана в случае атаки

First News Media09:15 - Сегодня
Исраэль Кац: Израиль ударит по энергетической инфраструктуре Ирана в случае атаки

Израиль не будет себя сдерживать в случае атаки со стороны Ирана и нанесет удары по всей инфраструктуре исламской республики, включая энергетические объекты, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац на встрече с сотрудниками Минобороны по случаю предстоящего праздника Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

«Мы видим признаки того, что мощное экономическое давление, под которым находится Иран, и страх восстания и краха режима могут подтолкнуть их к отчаянным мерам», — заявил Кац.

По его словам, в случае удара Ирана по Израилю Тель-Авив ответит без ограничений.

«Иранская атака в сторону Израиля освободила бы нас от любых сдержек, мы ударили бы по всей инфраструктуре, включая энергетическую инфраструктуру, и вернули бы Иран в каменный век и тьму», — пригрозил министр.

Источник: ТАСС

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