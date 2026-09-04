Армения ищет нового посла в России

Власти Армении продолжают поиск кандидата на пост нового посла в России.

Работа прежнего посла Гургена Арсеняна не оправдала ожиданий армянского премьера. Личные усилия Никола Пашиняна по улучшению отношений между двумя странами также пока не принесли результатов, пишет газета «Жоговурд».

Как отмечает издание, Пашинян намерен направить в Москву не просто дипломата, а человека из своей политической команды, который сможет эффективно взаимодействовать с российской стороной на разных уровнях и при необходимости решать спорные вопросы в отношениях Еревана и Москвы.

Этот вопрос становится особенно актуальным на фоне предстоящего визита Пашиняна в Москву.

Ранее в СМИ в качестве возможного кандидата на должность посла называли заместителя главы МИД Армении Мнацакана Сафаряна.