 Армения ищет нового посла в России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Армения ищет нового посла в России

First News Media09:20 - Сегодня
Армения ищет нового посла в России

Власти Армении продолжают поиск кандидата на пост нового посла в России.

Работа прежнего посла Гургена Арсеняна не оправдала ожиданий армянского премьера. Личные усилия Никола Пашиняна по улучшению отношений между двумя странами также пока не принесли результатов, пишет газета «Жоговурд».

Как отмечает издание, Пашинян намерен направить в Москву не просто дипломата, а человека из своей политической команды, который сможет эффективно взаимодействовать с российской стороной на разных уровнях и при необходимости решать спорные вопросы в отношениях Еревана и Москвы.

Этот вопрос становится особенно актуальным на фоне предстоящего визита Пашиняна в Москву.

Ранее в СМИ в качестве возможного кандидата на должность посла называли заместителя главы МИД Армении Мнацакана Сафаряна.

Поделиться:
324

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Джорджу Мелони с рекордом по пребыванию на посту премьера ...

Общество

Отец обвиняет детский сад Kayu в побоях и халатности: ответ руководства

Экономика

Azeri Light продолжает дорожать и приближается к $105

Общество

В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 ограничат движение на ряде дорог - ПОДРОБНОСТИ

В мире

Шерпы Quad провели встречу в Нью-Дели

Хакаби: Иран может получить «третий удар мула»

Сибига: Украина не бьет по объектам Казахстана

США расследуют смерти военных после вакцинаций от COVID-19

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Учёные установили причину катастрофического наводнения в Непале

Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

Мерц готовится обвинить Россию в атаке дронов в аэропорту Лейпцига

Зеленский заявил о ликвидации последствий удара по Бучанскому району

Последние новости

В Азербайджане начался перевод и восстановление студентов профобразования

Сегодня, 11:35

Шерпы Quad провели встречу в Нью-Дели

Сегодня, 11:30

Хакаби: Иран может получить «третий удар мула»

Сегодня, 11:23

Угроза жизни и здоровью: МЧС закрыло автозаправочную станцию в Физули - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:18

Сибига: Украина не бьет по объектам Казахстана

Сегодня, 11:15

Этой стране снизили взнос и продлили срок для решения об участии в «Евровидении-2027»

Сегодня, 11:12

США расследуют смерти военных после вакцинаций от COVID-19

Сегодня, 11:10

Трамп поделился статьей Уиткоффа о мире между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 11:05

Обнаружена крупная партия марихуаны - ФОТО

Сегодня, 11:02

В Стамбуле нейтрализован подозреваемый в связях с ИГИЛ

Сегодня, 11:00

PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение по нескольким объектам недвижимости в Азербайджане и Грузии - ФОТО

Сегодня, 10:55

Отец обвиняет детский сад Kayu в побоях и халатности: ответ руководства

Сегодня, 10:48

Azeri Light продолжает дорожать и приближается к $105

Сегодня, 10:30

Foreign Policy: следующим лидером ООН станет либо секретарь, либо генерал

Сегодня, 10:24

В Непале двух человек нашли живыми спустя девять дней после схода оползня — ФОТО

Сегодня, 10:21

В Баку из-за соревнования IRONMAN 70.3 ограничат движение на ряде дорог - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 10:15

США потопили судно эквадорского наркокартеля - ВИДЕО

Сегодня, 10:12

Наследники иракских евреев потребовали €21,5 млн от Франции

Сегодня, 10:10

Глава МИД Кубы обвинил США во лжи

Сегодня, 10:05

Россия и Китай обсуждают «Силу Байкала»

Сегодня, 10:01
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10