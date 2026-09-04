Адам Телле станет и.о. министра Сухопутных войск США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что исполнять обязанности министра Сухопутных войск (армии) США будет Адам Телле.

«Я рад сообщить, что Адам Телле, являющийся помощником министра армии по гражданскому строительству, с настоящего момента будет исполнять обязанности министра армии», — отметил американский лидер в Truth Social. Трамп назвал Телле патриотом, которого «все уважают».

Министром Сухопутных войск США до последнего времени являлся Дэниел Дрисколл. 31 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что он подал в отставку. По сведениям портала Axios, к тому, чтобы покинуть свой пост, Дрисколла подтолкнули разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Министр Сухопутных войск США отвечает, в частности, за их материально-техническое обеспечение, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и Сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.