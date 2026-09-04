Индия вывела на орбиту «всевидящее око»

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила первый в стране спутник для получения изображений, предназначенный для работы на геостационарной орбите.

С помощью ракеты-носителя GSLV полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту.

Об этом сообщила организация.

«Я счастлив сообщить, что ракета-носитель GSLV F-17 успешно и точно вывела передовой спутник для геостационарной съемки EOS-05 на расчетную орбиту», — заявил глава ISRO Ваннияперумал Нараянан.

По данным, поступающим со спутника, все его системы функционируют нормально, а солнечная панель успешно развернута. «Состояние спутника отличное», — отметил глава ISRO.

В организации сообщили, что масса EOS-05 превышает 2300 кг, что делает его самым тяжелым аппаратом, когда-либо выведенным на орбиту ракетой GSLV. Полет проходил в соответствии с заданной траекторией.

В то время как многие спутники наблюдения за Землей работают на низкой околоземной орбите, EOS-05 будет находиться на высоте около 36 000 км — на геосинхронной орбите, где скорость его движения синхронизирована со скоростью вращения Земли.

В ISRO назвали спутник «всевидящим оком». Он будет передавать изображения в режиме реального времени и использоваться в таких сферах, как сельское хозяйство и ликвидация последствий стихийных бедствий.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил успешный запуск GSLV-F17. По его словам, миссия демонстрирует «высочайший уровень мастерства, инновации и растущий потенциал» космической отрасли страны и будет способствовать развитию всей космической экосистемы Индии.