Россия и Китай обсуждают «Силу Байкала»

Россия и Китай обсуждают проект газопровода «Сила Байкала», ранее известного как «Сила Сибири — 2», для поставок российского газа в КНР.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

«Стабильно растет экспорт трубопроводного газа по газопроводу „Сила Сибири“. Готовим запуск „дальневосточного“ маршрута и продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект „Сила Байкала“», — заявил Новак.

Ранее вице-премьер сообщал, что стороны обсуждают маршрут и коммерческие условия поставок газа в рамках проекта.

«Сила Байкала» («Сила Сибири — 2») предполагает строительство магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии с поставками до 50 млрд куб. м газа.

По итогам визита президента России Владимира Путина в Китай в 2025 году Россия и КНР подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявлял, что проект «Сила Сибири — 2» находится на завершающем этапе перехода к строительству.

Источник: ТАСС