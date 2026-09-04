Наследники иракских евреев потребовали €21,5 млн от Франции

Наследники братьев Эзры и Хадури Лави, иракских евреев, покинувших страну в 1940-х годах, подали иск к французскому государству на €21,5 млн.

Об этом сообщает Aawsat.

Они требуют компенсацию за более чем 50 лет неуплаченной аренды здания, в котором сейчас располагается посольство Франции в Багдаде, а также выплаты за моральный ущерб.

В 1964 году французское посольство заключило с братьями Лави договор аренды. Позднее иракские власти конфисковали принадлежавшую им недвижимость, после чего Франция заключила с Багдадом соглашение об аренде этого здания.

Адвокаты наследников утверждают, что французское государство продолжает пользоваться недвижимостью, которая ему не принадлежит.

Иск был первоначально подан в Административный суд Парижа в мае 2024 года. В феврале 2025 года сторона наследников потребовала ускорить рассмотрение дела.