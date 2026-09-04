 В Непале двух человек нашли живыми спустя девять дней после схода оползня — ФОТО | 1news.az | Новости
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В Непале двух человек нашли живыми спустя девять дней после схода оползня — ФОТО

First News Media10:21 - Сегодня
В Непале двух человек нашли живыми спустя девять дней после схода оползня — ФОТО

В тоннеле затопленной в Непале гидроэлектростанции «Тришули» нашли живых людей спустя девять дней после наводнения.

Газета Kathmandu Post сообщила, что спасатели вызволили из тоннеля мужчину, который рассказал, что там есть еще живые люди. Через некоторое время агентство Reuters со ссылкой на Минэнерго Непала сообщило о втором спасенном из того же тоннеля.

Причиной наводнения, которое затронуло север Непала и Тибет 26 августа, стал сход крупной части горного ледника и вызванный им оползень. После этого поток воды хлынул в реку Бхоте-Коши. Число погибших превысило 1,2 тысячи.

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