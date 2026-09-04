Foreign Policy: следующим лидером ООН станет либо секретарь, либо генерал

Для мира, погрязшего в конфликтах и отчаянно нуждающегося в беспристрастном посреднике, выборы следующего генерального секретаря Организации Объединенных Наций не могли произойти в более подходящий момент, пишет американское издание Foreign Policy.

«Предполагается, что высшее должностное лицо ООН должно быть главным миротворцем — по крайней мере в теории, и, что, возможно, еще более важно, хранителем коллективного морального компаса независимо от национальной принадлежности. Готов ли кто-либо из восьми кандидатов к этой задаче?

По мере того как гонка набирает обороты, бывший дипломат ООН, говоривший с Foreign Policy на условиях анонимности, пошутил, что ключевой вопрос заключается в том, кого хочет видеть «Пятерка» (P5) — пять постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето: секретаря или генерала.

«Генерал» мог бы взять на себя активное руководство в урегулировании различных конфликтов, охвативших мир, и попытаться оживить институт, пытающийся сохранить свою актуальность в условиях, когда региональные игроки предлагают свои услуги по посредничеству, а сама ООН увязает в собственной бюрократии и подрывается Соединенными Штатами — ее крупнейшим спонсором.

Однако влиятельные страны, имеющие решающее слово в итоговом решении, похоже, предпочитают «секретаря» — кого-то, кто способен управлять сталкивающимися интересами мировых держав, не привлекая к себе лишнего внимания.

Действующему главе ООН Антониу Гутерришу пришлось нелегко при президенте США Дональде Трампе, который не скрывает своего презрения ко всему, что олицетворяет Организация Объединенных Наций: уважению к надлежащей правовой процедуре, правам человека, международному праву и равному статусу всех членов семьи наций. Преемнику Гутерриша предстоит лавировать по минному полю, поскольку Соединенные Штаты открыто связывают свое финансирование с продвижением собственных национальных интересов так, как это видит Трамп.

Однако отсутствие веры и транзакционный подход Трампа будут не единственной проблемой.

Китай является вторым по величине плательщиком взносов: его доля выросла с 1% в 2000 году до 20% в этом году, что сопоставимо с 22% Соединенных Штатов. По оценкам, Китай также обеспечивает более 23% бюджета миротворческих сил организации, что лишь немного уступает 26% США. Инсайдеры говорят, что Пекин требует большей роли в принятии решений.

Тем временем Россия намерена продолжать использовать свое положение в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) для получения рычагов влияния на других театрах. Великобритания и Франция также обладают правом вето, однако их геополитический вес имеет меньшее значение и, как ожидается, не повлияет на результат выборов.

Процесс отбора уже начался: 15 членов Совета Безопасности провели два раунда рейтинговых (неформальных) голосований — эта процедура проводится для того, чтобы определить, планирует ли кто-либо из пяти постоянных членов заблокировать кандидата.

Основываясь на результатах этих мягких рейтинговых голосований, а также на принципах географической ротации, которых часто придерживается ООН, большинство полагает, что следующий лидер будет из Латинской Америки. В частности, считается, что основная борьба разворачивается между четырьмя латиноамериканскими кандидатами, трое из которых — женщины.

Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан входит в число фаворитов. Она лидировала в первом рейтинговом голосовании СБ ООН, в состав которого помимо пяти постоянных входят 10 непостоянных членов. Голосование разделено на три категории: «поддержать», «не поддержать» и «без мнения». Для победы требуется 9 голосов «поддержать» и отсутствие вето от постоянных членов. В первом раунде выдвижение Гринспан «поддержали» 10 стран, и лишь одна выразила опасения.

Если выбор падет на нее, она станет первой женщиной и первым человеком еврейского происхождения на посту главы ООН — и это в период, когда отношения Израиля с организацией достигли дна.

Трамп разделяет недоверие Израиля к некоторым органам ООН, действующим на Ближнем Востоке, таким как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), призванное заботиться о палестинских беженцах, перемещенных в результате арабо-израильской войны 1948 года, и Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). Отказ США продлить мандат ЮНИФИЛ фактически уничтожил эту структуру — ее мандат истекает в конце года.

Прямой связи между Гринспан и израильским истеблишментом нет, как нет и намеков на то, что она будет сочувствовать израильской политике. Напротив, она критиковала как ХАМАС, так и «продолжающиеся бомбардировки ЦАХАЛ, наносящие удары по гражданскому населению, больницам, укрытиям, школам и объектам ООН в Газе».

Отношение Израиля к Гринспан остается неясным, однако она могла навлечь на себя гнев США, когда, возглавляя Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), предупреждала о негативном влиянии американских торговых пошлин на развивающиеся страны.

На посту главы ЮНКТАД Гринспан тесно сотрудничала с Китаем по проектам развития. Она входит в число четырех из восьми кандидатов, посетивших Пекин в последние месяцы для обсуждения своих планов относительно ООН и, по данным китайской миссии при организации, заявивших о своей приверженности «принципу одного Китая» — завуалированному выражению поддержки позиции Китая по Тайваню.

Россия может принять решение на основе опыта работы с ней по Черноморской зерновой инициативе, которая временно позволяла продолжать экспорт зерна после начала российско-украинской войны. Однако во втором раунде голосования позиции Гринспан в Совете Безопасности просели: она получила семь голосов «за» при четырех «против».

Рафаэль Гросси из Аргентины, глава ядерного регулятора ООН — Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), является более известным именем в этом конкурсе. По словам бывшего дипломата ООН, говорившего с Foreign Policy, Гросси, пожалуй, является наиболее предпочтительным кандидатом для Соединенных Штатов благодаря его опыту работы по иранскому досье. Любое урегулирование кризиса вокруг Ирана и его ядерной программы почти наверняка потребует инспекций ООН, и Гросси мог бы предложить ценную экспертизу.

«Если что-то и отличает меня от других кандидатов, так это то, что я занимаюсь очень чувствительными и деликатными вопросами со всеми ими прямо сейчас. Тем, что происходит в Иране, Сирии, Украине», — сказал Гросси, ссылаясь на сотрудничество с «Пятеркой». — «Поэтому я верю, что эта методология работы, которую мне удалось наладить со всеми ними, позволяет рассчитывать, что ее можно воспроизвести и в ООН, но с большой осмотрительностью».

Однако Россия уже выразила свои возражения. В своей текущей роли Гросси также следит за оккупированной Россией Запорожской АЭС в Украине и, судя по всему, вызвал раздражение Москвы. В августе российское правительство раскритиковало его за отмену поездки на станцию из соображений безопасности, усмотрев в этом упрек в адрес российских мер безопасности на ключевом объекте, и вместо этого обвинило Украину в отказе гарантировать его безопасность.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова также раскритиковала то, как Гросси освещает российско-украинскую войну, и охарактеризовала его слова о «медленно умирающей» ООН как попытку набрать «дополнительные очки» перед выборами. Китай также может не поддержать Гросси — либо в интересах Ирана, либо чтобы умилостивить Россию, «безграничного» партнера Пекина. Ходят слухи, что даже Великобритания настроена против Гросси из-за продолжающегося спора о суверенитете с Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов.

В обоих голосованиях Гросси сохранил семь голосов «за», но число голосов «не поддержать» выросло с двух до шести. И он не единственный, кто, пользуясь поддержкой США, тем не менее пока не проходит отбор.

Эквадорский дипломат Ивонн А-Баки вступила в гонку после первого раунда голосования, вслед за встречей с президентом США. Если эта встреча и должна была продемонстрировать благословение США, это не сработало. Ее результат во втором — и единственном раунде голосования с ее участием — был удручающим: ни один член СБ ООН не проголосовал «за». Некоторые эксперты заявили, что это признак того, что одних лишь связей с Трампом недостаточно для роста показателей.

«Традиционно кандидаты, вступающие в гонку на более поздних этапах, выступают на голосовании неудачно. Совету Безопасности требуется время, чтобы ознакомиться с кандидатами», — отметил бывший дипломат ООН.

Кроме того, есть кандидаты, против которых, скорее всего, выступают как США, так и Китай.

Мишель Бачелет, первая женщина-президент Чили, резко потеряла позиции между первым и вторым голосованием — с шести голосов «за» в июле до двух в августе. Бачелет могла бы получить кивок от России, но ей будет трудно добиться одобрения США: она социалистка и бывший верховный комиссар ООН по правам человека.

Однако силой, блокирующей Бачелет, может оказаться Китай. В 2022 году под ее руководством Управление ООН по правам человека выпустило разгромный доклад о предполагаемых нарушениях прав уйгурского сообщества в Синьцзяне, заявив о пытках, сексуальном насилии и возможных преступлениях против человечности.

«Китай этого никогда не забудет», — сказал бывший дипломат ООН. В то время Китай, как сообщалось, даже пытался положить этот доклад под сукно.

Остаются два африканских кандидата и еще два представителя Латинской Америки.

Олара Отунну из Уганды и бывший президент Сенегала Маки Салл, который также является бывшим председателем Африканского союза, участвуют в гонке, но занимают шаткие средние позиции в опросах. Салл сохранил свои показатели в обоих голосованиях, однако почти половина СБ ООН — 7 из 15 членов — проголосовали против него.

«На данном этапе голоса «против» имеют большее значение. Если у вас 7 отрицательных голосов, это означает высокий шанс того, что у одной из держав с правом вето есть возражения», — заявил Саед Акбаруддин, бывший посол Индии в ООН.

Бывший министр иностранных дел Гайаны Каролин Родригес-Биркетт и бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса являются топовыми претендентами наряду с Гринспан. Кандидат из Гайаны возглавила список по итогам второго голосования. Эспиноса, несмотря на меньшее число голосов «за», делила с Родригес-Биркетт наименьшее количество негативных голосов в этом раунде.

За 80-летнюю историю ООН высший пост ни разу не занимала женщина, и лишь единожды его занимал представитель Латинской Америки. Латиноамериканский глава ООН мог бы оказаться полезным для Трампа, особенно с учетом того, что в последней Стратегии национальной безопасности Вашингтона особый акцент делается на Западном полушарии.

Судя по всему, основная конкуренция развернется между латиноамериканцами. Однако консенсусного кандидата пока нет, и в финальные месяцы в гонку могут вступить новые фигуры.

По данным New York Post, сам Трамп поддержал Джанни Инфантино, главу мировой футбольной федерации ФИФА, а некоторые источники утверждают, что США рассматривали Николая Младенова, руководителя созданного Трампом Совета по миру в Газе.

Есть опасения, что Трамп может выдвинуть агента по недвижимости или члена своей семьи, но страхи относительно того, что США выйдут из ООН и поставят под угрозу ее существование, преувеличены, считает Акбаруддин. «Даже в прошлом США призывали к бюджетной дисциплине; я помню эпоху Рейгана», — сказал он. — «И опасения, что кто-либо из «Пятерки», получающей наибольшую выгоду от СБ ООН, захочет уничтожить организацию, раздуты».

Соединенным Штатам нужна ООН для выполнения «грязной работы», подчеркнул бывший дипломат ООН. «Если вы не хотите отправлять американские войска для решения проблемы, но хотите навязать свое решение, к кому вы обратитесь? ООН сформировала силы по подавлению банд на Гаити; ООН направляет миротворцев; и ООН утвердила созданный Трампом Совет мира в Газе. При этом США платят 25% расходов, а не всю сумму, потому что остальное берут на себя другие».

Организация Объединенных Наций нуждается в Соединенных Штатах, но и Соединенные Штаты нуждаются в легитимности и весе единственной универсальной организации — или «парламента наций», как ее часто называют. Следующему генеральному секретарю, как и всем его предшественникам, придется лавировать между сталкивающимися интересами мировых держав, особенно стран «Пятерки». Но у ООН по-прежнему есть роль в заключении сделок и установлении мира, и она не должна уступать эту работу G20, G7 или G2; вместо этого ей следует выстраивать рамки сотрудничества с региональными посредниками.

Несмотря на множество недостатков, Организация Объединенных Наций по-прежнему воспринимается как наиболее беспристрастный институт, и в этом ее главный актив. Генеральный секретарь ООН до сих пор обладает авторитетом, которым мало кто из мировых лидеров может похвастаться.

Главным вызовом для нового руководителя станет поиск способа быть одновременно и секретарем, и генералом».