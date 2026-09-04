Обнаружена крупная партия марихуаны - ФОТО

В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского таможенного управления, из незаконного оборота была изъята крупная партия наркотического средства - сушеной марихуаны.

На таможенном посту «Билясувар» грузовой автомобиль, перевозивший из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана «свежий лук», был направлен на углубленный досмотр с применением стационарной рентгеновской установки и служебной собаки кинологической службы.

В ходе досмотра в кустарно изготовленном тайнике, скрытом в нижней части деревянных поддонов (паллет), было обнаружено 80 упаковок с сушеной марихуаной чистым весом 25,57 кг.

По факту проводится расследование.