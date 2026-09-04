США расследуют смерти военных после вакцинаций от COVID-19

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и глава Пентагона Пит Хегсет инициировали расследование возможной гибели американских военнослужащих после обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на судебные показания военного врача Терезы Лонг.

По данным издания, Лонг заявила в федеральном суде Вирджинии, что сотрудничает с Кеннеди-младшим и Хегсетом для выяснения того, могли ли военнослужащие умирать из-за вакцин против COVID-19 после введения президентом Джо Байденом обязательной вакцинации для личного состава в 2021 году.

По словам Лонг, привлеченной к расследованию, она проверяет более 2,5 тыс. неподтвержденных сообщений о смертях военнослужащих после вакцинации, зарегистрированных в государственной системе сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS).

Она также заявила, что лично ей известно о 28 летальных исходах, предположительно связанных с вакцинацией. При этом суд запретил ей раскрывать дополнительные подробности.