Сибига: Украина не бьет по объектам Казахстана

Украина не наносит удары по казахстанским объектам и коммерческим судам, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Никогда никакие объекты Казахстана не были целью удара Украины. Первопричина всех подобных инцидентов — российская агрессия», — подчеркнул Сибига в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia.

По его словам, Киев и Астана ведут прагматичный диалог, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. При этом министр подчеркнул, что Украина считает законным свое право наносить удары в ответ на российские атаки по украинской портовой инфраструктуре.

Сибига высоко оценил позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросу войны и назвал его человеком, «способным сыграть заметную дипломатическую роль».

Министр отметил, что во время встречи президентов Украины и Казахстана на полях Генассамблеи ООН обсуждалась возможность участия Казахстана в мирном процессе. В частности, рассматривался вариант проведения встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Астане.

«Мы считаем, что именно президент Токаев может, учитывая его геополитическую роль и мудрость, организовать такую встречу», — добавил Сибига.

Министр заявил, что США остаются ключевым участником мирного процесса. По его словам, без лидерства Вашингтона и личного участия президента Трампа достичь устойчивого и справедливого мира будет сложно. При этом Киев рассчитывает на усиление роли европейских союзников. «Это не альтернативные, а взаимодополняющие треки», — подчеркнул глава ведомства.

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности как альтернативе членству в НАТО, Сибига отметил, что они должны быть юридически обязательными и ратифицированными парламентами стран-партнеров.

В качестве возможных механизмов он назвал двусторонние гарантии США, присутствие союзнических сил в Украине, членство в ЕС и сильную украинскую армию.