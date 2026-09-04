Хакаби: Иран может получить «третий удар мула»

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Иран в конечном итоге может столкнуться с «третьим ударом мула», если продолжит сопротивляться требованиям Вашингтона в отношении своей ядерной программы.

Хакаби отметил, что Иран уже получил «два удара мула», однако, по его словам, пока не осознает последствий. Он подчеркнул, что Ирану не позволят получить ядерное оружие или обогащать уран.

«В какой-то момент может потребоваться „третий удар мула“», — заявил посол.

Хакаби также сообщил, что президент США Дональд Трамп «раздражен их упрямством», и предупредил, что «никто не знает, что произойдет дальше» на фоне нового витка напряженности между США и Ираном.

Источник: The Jerusalem Post