Власти Непала назвали сумму ущерба от наводнений - $2,56 млрд

Ущерб от наводнения в Непале составляет по меньшей мере 2,56 миллиарда долларов, сообщают СМИ.

Как заявил глава национального управления по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий Непала Дхарма Радж Упрети, в сумму вошли затраты на этапе раннего восстановления в течение первых четырех месяцев, в том числе строительство дорог, организация временных пунктов проживания, обеспечение питьевой водой и электричеством.

По его словам, нанесенный стихией ущерб можно оценить примерно в 2,56 миллиарда долларов.