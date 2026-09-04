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Пациент девять месяцев жил с почкой свиньи перед пересадкой человеческой

First News Media16:17 - Сегодня
Пациент девять месяцев жил с почкой свиньи перед пересадкой человеческой

Пять пациентов Массачусетской больницы общего профиля в США успешно перенесли трансплантацию генетически модифицированных свиных почек, успех операций может помочь в решении кризиса в трансплантологии.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным американской биотехнологической компании eGenesis, у трех из пяти пациентов органы проработали более восьми месяцев без отторжения и необходимости в диализе.

Как отметил руководитель клинических испытаний eGenesis Леонардо Риэлла, нехватка органов считается самым серьезным кризисом, с которым сталкиваются в трансплантологии. По его словам, в первое время органы животных будут использоваться «в качестве средства, позволяющего пациентам отказаться от диализа в ожидании донорской почки человека». При этом Риэлла допустил, что в будущем их смогут использовать в качестве самостоятельной терапии, если метод подтвердит безопасность и долговечность.

«Наша цель — сделать трансплантацию доступной для пациентов, когда те в ней нуждаются, не ограничиваясь ограниченным запасом человеческих донорских органов», — подчеркнул глава eGenesis Майк Кертис.

Для пересадки использовали почки генетически модифицированных миниатюрных свиней. Ученые удалили три белка, способных вызвать отторжение, и добавили семь человеческих генов для повышения совместимости. Кроме того, были деактивированы вирусы, которые могли передаться человеку.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило eGenesis расширить испытания технологии на 33 пациента с почечной недостаточностью. Они должны стартовать в начале 2027 года в десяти трансплантационных центрах США. Компания рассчитывает получить разрешение на применение технологии к концу 2029 года.

В США впервые пересадили генно-модифицированную почку свиньи человеку в марте 2024 года. Однако в мае того же года 62-летний пациент умер. В заявлении больницы говорилось, что смерть мужчины не является результатом проведенного вмешательства. В январе 2025 года в США провели первую успешную пересадку генно-модифицированной почки свиньи. Перед операцией ученые внесли в ее геном 69 изменений, которые должны были сделать орган более совместимым с организмом человека. В результате операция помогла 66-летнему мужчине с тяжелой почечной недостаточностью прожить без диализа девять месяцев. За это время врачи дождались подходящей человеческой почки и провели повторную трансплантацию, пишет Hi-Tech Mail со ссылкой на исследование, впервые опубликованное в журнале The Lancet.

В июне этого года South China Morning Post сообщала, как в Китае исследователи пересадили мужчине с диагностированной смертью мозга почки и печень свиньи. Это первая в истории трансплантация человеку сразу нескольких свиных органов, уточняло издание.

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