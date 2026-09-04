Лечение Мурада Адигезалзаде взято под контроль

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вопросы, связанные с лечением народного артиста Мурада Адигезалзаде, взяты под контроль.

Об этом сообщил помощник Президента Анар Алекперов на своей странице в Instagram.

«Дорогой Мурад!

Мы все желаем тебе скорейшего выздоровления. Ты сильный человек, и мы верим, что ты обязательно с честью пройдешь через это испытание и победишь. Азербайджану нужны такие талантливые, светлые и преданные своему искусству люди, как ты. Сегодня наши мысли, молитвы и самые добрые пожелания — с тобой.

Особую благодарность мы выражаем уважаемому господину Президенту и уважаемой Мехрибан ханым за внимание, заботу и поддержку, которые они оказывают нашим деятелям искусства, особенно в самые трудные моменты.

Да дарует тебе Аллах силы, крепкого здоровья и скорейшего исцеления. Мы все с нетерпением ждем твоего возвращения на сцену», — написал Анар Алекперов.



