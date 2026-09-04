Вступят в силу новые нормы безопасности для продуктов животного происхождения

Вступят в силу новые правила безопасности пищевых продуктов животного происхождения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA).

Было отмечено, что кокцидиостатики и гистомоностатики - это вещества, используемые для профилактики некоторых паразитарных заболеваний у животных. Иногда эти вещества не добавляются в корм намеренно, однако в процессе производства в результате перекрёстного загрязнения они могут попадать в корм, а затем и в пищевые продукты животного происхождения.

Отмечается, что новые санитарные нормы и правила определяют максимально допустимые уровни остаточного содержания этих веществ в пищевых продуктах именно для таких случаев.

Правила вступят в силу 1 января 2027 года.

«Цель заключается в защите здоровья человека и обеспечении безопасности продуктов питания животного происхождения.

Эти правила не распространяются на максимально допустимые уровни остаточного содержания кокцидиостатиков и гистомоностатиков, намеренно добавляемых в корм», - говорится в сообщении.