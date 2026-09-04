Из-за разделения линий метро в Баку запустят новый экспресс-маршрут

В связи с разделением линий метро и в целях повышения доступности общественного транспорта для пассажиров на основании проведённого анализа в рамках поддерживающих мер со стороны Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организуется новый экспресс-маршрут.

Для удовлетворения растущего пассажиропотока от станции метро «20 Yanvar» в направлении станций «Qara Qarayev», «Neftçilər», «Xalqlar Dostluğu», «Əhmədli» и «Həzi Aslanov» с 6 сентября начнёт действовать экспресс-маршрут № M7, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Остановки автобусов на станции метро «20 Yanvar» определены на улице Ровшана Джафарова, напротив территории, известной как «Велотрек», а на станции метро «Həzi Aslanov» - на улице Мухаммеда Хади, напротив станции метро.

Движение автобусов будет организовано с 06:00 до 00:00 в соответствии с режимом работы метро.