Джейхун Байрамов провел обсуждения с новым послом Швеции - ФОТО

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом с новоназначенным послом Швеции Луис Морсинг.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.

Отмечается, что 4 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в Азербайджанской Республике Луис Морсинг.

Посол вручил министру копии своих верительных грамот. Глава МИД поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. Была отмечена важность деятельности посла в контексте развития существующих отношений между Азербайджаном и Швецией.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Швецией, в том числе перспективы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной и образовательной сферах, а также региональные вопросы.

Было подчеркнуто, что регулярное проведение политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран способствует дальнейшему развитию двусторонней повестки дня. В этой связи была отмечена важность продолжения взаимных визитов и контактов на высоком уровне.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Министр проинформировал об усилиях Азербайджана, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о новых возможностях сотрудничества в регионе.

На встрече также обсуждались сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом, региональные коммуникации, энергетическая безопасность и другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посол Луис Морсинг заявила, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Швецией.