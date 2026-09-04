В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

В ближайшие дни в горных и северо-западных районах Азербайджана прогнозируется ухудшение погодных условий.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, во второй половине дня 5 сентября кратковременные дожди ожидаются преимущественно в горных районах. С 6 сентября осадки начнут распространяться с северных и западных районов страны и местами сохранятся до утра 8 сентября.

В отдельных районах дожди могут перейти в кратковременные интенсивные ливни. Осадки будут сопровождаться грозами, а местами возможен град.

Синоптики также предупреждают о вероятном повышении уровня воды в реках. На некоторых горных реках не исключается формирование кратковременных селевых потоков.