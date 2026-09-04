В Тертере произошло ДТП: есть пострадавшие
В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, авария зарегистрирована на территории села Кебирли.
Автомобиль марки Ford под управлением жителя села Кебирли Мушфига Мамедова столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем марки Mercedes, за рулём которого находился житель села Хорузлу Адем Агаларов.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу.
По факту проводится разбирательство.
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