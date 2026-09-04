В Тертере произошло ДТП: есть пострадавшие

В Тертерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, авария зарегистрирована на территории села Кебирли.

Автомобиль марки Ford под управлением жителя села Кебирли Мушфига Мамедова столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем марки Mercedes, за рулём которого находился житель села Хорузлу Адем Агаларов.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Тертерскую центральную районную больницу.

По факту проводится разбирательство.