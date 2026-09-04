Эксперт: Торговля прокладывает рельсы к сближению Баку и Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что первая сделка по экспорту армянской продукции в Азербайджан уже состоялась.

При этом глава армянского правительства не уточнил, о какой именно продукции идет речь, отметив, что детали должны раскрыть сами компании после завершения всех необходимых процедур. На этом фоне особенно примечательно, что Азербайджан с прошлого года осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению: общий объём экспортированного из страны в Армению дизтоплива достиг около 15 тысяч тонн, также поставлено порядка 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Своим мнением с 1news.az поделился доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета Камал Макили-Алиев. По его словам, начало торговли между двумя странами имеет гораздо большее значение, чем просто экономическая составляющая. Первая сделка по экспорту армянской продукции в Азербайджан, считает эксперт, сама по себе является частью исторического процесса сближения двух государств.

Макили-Алиев отмечает, что после стольких лет вооруженного конфликта торговые связи становятся одним из наиболее простых и одновременно важных механизмов укрепления мира. Экономическое взаимодействие, по его оценке, создает ситуацию, при которой у обеих сторон появляется больше общих интересов и, соответственно, больше стимулов сохранять достигнутые договоренности.

«Торговая сделка, естественно, может рассматриваться как элемент укрепления мирного процесса», — подчеркнул Макили-Алиев.

Он обращает внимание и на политическую составляющую происходящего. По его словам, между Баку и Ереваном по-прежнему сохраняются барьеры, сформировавшиеся за годы конфликта, однако они постепенно устраняются. Торговля в этом смысле становится одним из тех направлений, где страны могут достаточно быстро перейти от политических договоренностей к практическому взаимодействию.

«Есть политическая воля, хотя, конечно, сохраняются барьеры, возведённые в силу прежнего конфликта между государствами. Однако эти барьеры постепенно разбираются. Торговля — это как раз тот относительно простой пункт, который, с одной стороны, позволяет государствам обходить наиболее сложные вопросы мирного процесса, а с другой — постепенно укреплять отношения до такой степени, когда обеим сторонам есть что терять. И именно наличие таких взаимных интересов не позволяет легко принять решение об откате отношений в сторону конфликта.

Поэтому политическая воля в обоих государствах сегодня направлена на то, чтобы развивать торговые связи и постепенно формировать взаимный торговый поток. Речь идёт о таких относительно простых направлениях, как, например, поставки нефтепродуктов в Армению», — считает эксперт.

При этом, по мнению Макили-Алиева, интересы Азербайджана и Армении все больше пересекаются и в транспортно-логистической сфере. Развитие коммуникаций и реализация проекта TRIPP способны усилить взаимосвязь двух стран и создать новые возможности для торговли и транзита.

Эксперт полагает, что при сохранении нынешней тенденции в ближайшие годы может сформироваться настолько серьезная транспортная и логистическая связь между Азербайджаном и Арменией, которую уже будет невозможно игнорировать в двусторонних отношениях.

«Всё это способствует тому, что между странами происходит сближение, а не разъединение, даже при отсутствии пока формально заключённого мирного соглашения, которого мы ожидаем после референдума в Армении. Тогда мир будет закреплён юридически, что ещё больше усилит тенденцию к сближению двух стран и снизит риск отката отношений в обратную сторону»,— отметил эксперт.

Макили-Алиев также считает, что нынешняя тенденция может получить поддержку со стороны населения обеих стран. По его мнению, общественная реакция в целом будет позитивной, хотя в Армении существуют националистические силы, которые воспринимают происходящее негативно. Однако эксперт не считает, что они способны развернуть нынешний процесс в обратную сторону.

«Не думаю, что это способно в данной ситуации каким-то образом повлиять на направленность процесса или на то, чтобы он был саботирован. Потому что раньше это влияние было значительно сильнее, но даже тогда процесс не сошёл с рельсов — если позволить себе такую шутку в контексте соединения железных дорог Армении и Азербайджана. Наоборот, он прокладывает себе дальнейший путь», — отметил он.

Таким образом, первая армянская экспортная сделка с Азербайджаном становится не просто новым эпизодом в торговых отношениях двух стран. На фоне уже осуществляемых азербайджанских поставок в Армению она свидетельствует о постепенном формировании взаимного экономического интереса. И если этот процесс продолжится, торговля, транспорт и другие практические связи могут стать тем фундаментом, который будет постепенно переводить отношения двух стран от многолетнего конфликта к устойчивому сотрудничеству.

Ляман Гасанова