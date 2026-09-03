Стало известно, как будут работать школы в Баку во время Гран-при Азербайджана Формулы-1

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию сделало заявление по работе ряда школ в период проведения в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«В период проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территориях проведения гонок, обучение будет организовано в онлайн-формате» - отмечается в сообщении госагентства.

Подчеркивается, что об этом будет сообщено руководству школ и родителям.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет с 24 по 26 сентября.