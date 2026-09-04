В Баку появится станция метро «20 Сентября»

Новая станция Бакинского метрополитена будет названа «20 Сентября».

Cоответствующее постановление подписал Премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, принимая во внимание восстановление государственной независимости на всей территории Азербайджанской Республики 20 сентября 2023 года, на основании инициативы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена, расположенная в Насиминском районе по адресу улица Джалила Мамедгулузаде, 194, называется «20 Сентября».

Исполнительной власти города Баку и Закрытому акционерному обществу «Бакинский метрополитен» поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Постановления.