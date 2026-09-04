Открывается экспресс-маршрут от «20 Января» до «Ази Асланова»

В Баку начнет курсировать новый экспресс-маршрут.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

С 6 сентября для удовлетворения растущего пассажирского спроса между станцией метро «20 Января» и станциями «Кара Караев», «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедли» и «Ази Асланов» начнет курсировать экспресс-автобус №M7.

Остановка автобусов у станции метро «20 Января» будет расположена на улице Ровшана Джафарова, перед территорией, известной как «Велотрек», а у станции «Ази Асланов» — на улице Мухаммеда Хади, перед входом в метро.

Движение автобусов будет организовано с учетом режима работы метро — с 06:00 до 00:00.