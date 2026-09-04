Обсуждено развитие азербайджано-казахстанских стратегических отношений

4 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе телефонного разговора министр Дж. Байрамов искренне поздравил М. Тлеуберди с назначением на должность министра иностранных дел, пожелал ему успехов.

Стороны обсудили текущую повестку стратегических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, состояние двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы развития взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Министр Дж. Байрамов с удовлетворением отметил, что азербайджано-казахстанские отношения динамично развиваются на основе принципов дружбы, братства, взаимного доверия и солидарности. Подчеркивалась важность дальнейшего расширения и обогащения новым содержанием двусторонних связей во всех сферах.

В ходе разговора также было высоко оценено эффективное сотрудничество и взаимная поддержка между двумя странами в рамках международных и региональных организаций. Отмечалась важность продолжения и впредь взаимодействия и координации позиций на многосторонних платформах.

Во время телефонного разговора состоялся также обстоятельный обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.