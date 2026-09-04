 Жители Саксонии-Анхальт проводили Мерца криками «Убирайся!» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Жители Саксонии-Анхальт проводили Мерца криками «Убирайся!» - ВИДЕО

First News Media19:45 - Сегодня
Жители Саксонии-Анхальт проводили Мерца криками «Убирайся!» - ВИДЕО

Жители федеральной земли Саксония-Анхальт выразили недовольство канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем во время визита в преддверии выборов.

Об этом сообщает таблоид Bild.

В рамках поездки Мерц провел закрытые переговоры с представителями возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС). По окончании мероприятия он не вышел к местным жителям и покинул здание на машине. Собравшиеся граждане проводили Мерца криками «Убирайся!».

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт запланированы на 6 сентября.

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