Жители Саксонии-Анхальт проводили Мерца криками «Убирайся!» - ВИДЕО

Жители федеральной земли Саксония-Анхальт выразили недовольство канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем во время визита в преддверии выборов.

Об этом сообщает таблоид Bild.

В рамках поездки Мерц провел закрытые переговоры с представителями возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС). По окончании мероприятия он не вышел к местным жителям и покинул здание на машине. Собравшиеся граждане проводили Мерца криками «Убирайся!».

Выборы в земельный парламент Саксонии-Анхальт запланированы на 6 сентября.