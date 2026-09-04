Захарова Пашиняну: «Вы мужчина или женщина»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце». Соответствующий пост она опубликовала в Telegram.

«Вы мужчина или женщина», — иронично написала она в ответ на заявление Пашиняна о 102-й российской военной базе.

3 сентября премьер Армении заявил, что Ереван не считает присутствие военной базы в Гюмри жизненно необходимым. По его словам, если Россия решит вывести базу, Ереван не будет возражать, если решит оставить, то будет готов это обсудить.