В Азербайджане разработают меры защиты от диких медведей в прилесных зонах - ФОТО

В последнее время из различных регионов страны, в частности из населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов, поступают обращения в связи с участившимися случаями приближения медведей к сёлам и хозяйствам, а также нанесения ими ущерба сельскому хозяйству и скоту.

Как передает 1news.az, в целях выяснения причин сложившейся ситуации и предотвращения подобных случаев в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) состоялась встреча.

В мероприятии, наряду с сотрудниками МЭПР, приняли участие специалисты Национальной академии наук, Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и образования, Агентства пищевой безопасности, Бакинского государственного университета, а также представители независимых местных и зарубежных экологических организаций.

Главная цель встречи - обсуждение случаев выхода медведей к населённым пунктам и хозяйствам в прилесных зонах, определение мер по обеспечению безопасности населения и хозяйств, а также обеспечение охраны бурых медведей.

В ходе встречи были обсуждены причины приближения медведей к сёлам, пути предотвращения этих случаев и международный опыт, применяемый в различных странах. Также рассматривались возможности использования отпугивающих средств и других превентивных мер в нашей стране.

Наряду с этим были затронуты вопросы проведения просветительской работы среди населения по мерам безопасности и обращения в соответствующие районные исполнительные власти.

Было подчёркнуто, что при разработке комплекса мер за основу будут взяты как безопасность людей, так и охрана бурых медведей, занесённых в «Красную книгу».