В Баку изменяется схема движения 32 регулярных маршрутов – ПОДРОБНОСТИ

В связи с проведением в столице ремонтных работ на Московском проспекте (боковая дорога), улицах Рашида Исмаилова (спуск Баладжары) и Натаван вводится ограничение движения транспортных средств.

В связи с ограничением с сегодняшнего дня с 20:00 изменяется схема движения автобусов маршрутов №2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 91, 92, 96, 102, 114A, 114B, 119, 130, 135, 137, 142, 156, 156A, 158, 159, 170, 199, 500, 503, 508, 525A, 525B, 594 и E2, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Движение автобусов регулярных маршрутов будет организовано через туннель, расположенный на Московском проспекте.

Движение автобусов маршрутов №2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 и 96, следующих в направлении Бакинского международного автовокзального комплекса и поселка Баладжары, будет организовано по трассе Баку-Сумгайыт, путепроводу Сулутепе, Ходжасанской кольцевой развязке и далее в направлении Бакинского международного автовокзального комплекса.

Автобусы маршрутов №156, 156A, 158, 170, 525A и 525B будут курсировать через кольцевую развязку «20 Января» и Московский проспект (туннель).

Движение автобуса маршрута №91 будет организовано по улице Рашида Исмаилова, 1-му переулку и улице Габиля Сулейманова.

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